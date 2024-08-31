В Киевской области легковушка столкнулась с мотоциклом, на котором отец вез 2-летнего малыша: что известно

Малыша вместе с отцом госпитализировали в больницу.

В Киевской области в Обуховском районе произошло ДТП. На трассе Киев — Одесса вблизи села Мытница легковушка Audi столкнулась с мотоциклом "Ява" под управлением 28-летнего мужчины с двухлетним пассажиром.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В результате ДТП ребенок получил закрытый ушиб бедра, а водитель мотоцикла – травмы разной степени.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Полиция Киевщины призывает участников дорожного движения придерживаться ПДД во избежание травматизма на дороге!

Напомним, автомобиль с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным поздно вечером 28 августа попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев-Одесса. Копытин находится в больнице.

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