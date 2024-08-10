У багатоповерхівці Києва спалахнуала пожежа: що відомо

Обставини інциденту з'ясовуються.
У Києві 10 серпня виникла пожежа на вулиці Юрія Шумського. Загоряння сталося у квартирі на 21 поверсі 25-поверхового будинку.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві
Пожежа охопила 30 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували її.
"До ліквідації було залучено 43 рятувальники та 10 одиниць спеціальної та основної пожежно-рятувальної техніки", – додають у ДСНС.
На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у центрі Києва зранку 9 серпня сталася пожежа. Кияни повідомляють про займання в районі метро "Арсенальна". На фото, розміщених очевидцями у соцмережах, видно чорний дим, що піднімається над містом.
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