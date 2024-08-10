У багатоповерхівці Києва спалахнуала пожежа: що відомо

У Києві 10 серпня виникла пожежа на вулиці Юрія Шумського. Загоряння сталося у квартирі на 21 поверсі 25-поверхового будинку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві

У Києві спалахнула пожежа у багатоповерхівці

Пожежа охопила 30 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували її.

"До ліквідації було залучено 43 рятувальники та 10 одиниць спеціальної та основної пожежно-рятувальної техніки", – додають у ДСНС.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежа у Києві

Нагадаємо, у центрі Києва зранку 9 серпня сталася пожежа. Кияни повідомляють про займання в районі метро "Арсенальна". На фото, розміщених очевидцями у соцмережах, видно чорний дим, що піднімається над містом.

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