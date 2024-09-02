В Киеве раздались взрывы: названная причина

Находитесь в укрытиях.
К утру 2 сентября 2024 года враг атаковал Киев баллистическими ракетами и крылатыми ракетами.
Воздушная тревога продолжается.
"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
В городе слышны взрывы.
Не пренебрегайте личной безопасностью.
Добавим, что ранее мониторинговые каналы предупреждали о вылете Ту-95мс с возможным пуском ракет.
Напомним, что ранее Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.
Читайте также: