В Киеве раздались взрывы: названная причина

Находитесь в укрытиях.

К утру 2 сентября 2024 года враг атаковал Киев баллистическими ракетами и крылатыми ракетами.

Воздушная тревога продолжается.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

В городе слышны взрывы.

Не пренебрегайте личной безопасностью.

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Добавим, что ранее мониторинговые каналы предупреждали о вылете Ту-95мс с возможным пуском ракет.

Напомним, что ранее Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.

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