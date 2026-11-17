Днепр Фото иллюстрации / © Reuters

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В Украине приступают к подготовке проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Правительство уже обсудило технологические решения с американской компанией Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании. Следующим этапом должно стать определение маршрута, геологические исследования и расчет стоимости строительства.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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Министр Николай Калашник провел рабочее совещание с представителями американской компании Robbins по подготовке проекта тоннеля под Днепром.

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По словам министра, необходимость альтернативного маршрута связана, в частности, с российскими ударами по мостам столицы.

«Враг не перестает бить по мостам столицы, поэтому должны создавать альтернативные маршруты и усиливать устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, влияющее не только на ежедневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику. Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас», — заявил Калашник.

Что известно о строительстве тоннеля под Днепром в Киеве

Вопрос строительства тоннеля ранее поднял народный депутат Александр Качура во время «часа вопросов к правительству».

К подготовке проекта присоединилась американская компания Robbins. Она специализируется на производстве туннелепроходческого оборудования для масштабных инфраструктурных объектов.

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Компания готова предоставить оборудование, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение.

В то же время, до начала строительства необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В частности, правительство должно определить:

маршрут будущего тоннеля;

его технические характеристики;

результаты геологических исследований;

технико-экономическое обоснование проекта;

ориентировочная стоимость и сроки реализации.

Также на совещании обсудили возможность привлечения финансирования и участие украинских, европейских и американских партнеров в проектировании и строительстве.

Следующим шагом станет подготовка компанией Robbins предложений по необходимым исследованиям, оборудованию и возможному партнерству.

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В то же время о конкретном маршруте тоннеля, его стоимости, источниках финансирования и сроках начала строительства пока не сообщается. На этом этапе речь идет именно о подготовке проекта, а не о начале строительных работ.

Напомним, в результате ночной атаки РФ в Киеве повреждены мосты. Как говорилось ранее, закрыты Северный и Южный мосты. В то же время, другие переправы продолжают работать.

Из-за временного перекрытия Северного и Южного мостов возник транспортный коллапс и масштабные пробки, особенно вблизи моста Патона.

Добавим, что 17 ноября русские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, в некоторых районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

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