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В Киеве готовятся рыть тоннель под Днепром — правительство начало подготовку проекта
В Киеве готовится проект строительства тоннеля под Днепром. Правительство провело переговоры с американской компанией Robbins по технологиям и оборудованию.
В Украине приступают к подготовке проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Правительство уже обсудило технологические решения с американской компанией Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании. Следующим этапом должно стать определение маршрута, геологические исследования и расчет стоимости строительства.
Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Министр Николай Калашник провел рабочее совещание с представителями американской компании Robbins по подготовке проекта тоннеля под Днепром.
По словам министра, необходимость альтернативного маршрута связана, в частности, с российскими ударами по мостам столицы.
«Враг не перестает бить по мостам столицы, поэтому должны создавать альтернативные маршруты и усиливать устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, влияющее не только на ежедневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику. Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас», — заявил Калашник.
Что известно о строительстве тоннеля под Днепром в Киеве
Вопрос строительства тоннеля ранее поднял народный депутат Александр Качура во время «часа вопросов к правительству».
К подготовке проекта присоединилась американская компания Robbins. Она специализируется на производстве туннелепроходческого оборудования для масштабных инфраструктурных объектов.
Компания готова предоставить оборудование, организовать обучение украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение.
В то же время, до начала строительства необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В частности, правительство должно определить:
маршрут будущего тоннеля;
его технические характеристики;
результаты геологических исследований;
технико-экономическое обоснование проекта;
ориентировочная стоимость и сроки реализации.
Также на совещании обсудили возможность привлечения финансирования и участие украинских, европейских и американских партнеров в проектировании и строительстве.
Следующим шагом станет подготовка компанией Robbins предложений по необходимым исследованиям, оборудованию и возможному партнерству.
В то же время о конкретном маршруте тоннеля, его стоимости, источниках финансирования и сроках начала строительства пока не сообщается. На этом этапе речь идет именно о подготовке проекта, а не о начале строительных работ.
Напомним, в результате ночной атаки РФ в Киеве повреждены мосты. Как говорилось ранее, закрыты Северный и Южный мосты. В то же время, другие переправы продолжают работать.
Из-за временного перекрытия Северного и Южного мостов возник транспортный коллапс и масштабные пробки, особенно вблизи моста Патона.
Добавим, что 17 ноября русские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, в некоторых районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением.