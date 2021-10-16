У Києві померла відома світська левиця

Олена Вовк пішла з життя сьогодні, 16 жовтня.

Українська модель і світська левиця Олена Вовк померла на 74-му році життя. Жінка напередодні потрапила до лікарні, а потім її перевели до реанімації. 16 жовтня її серце зупинилося.

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"Сьогодні вночі в реанімаційному відділенні 7-ї міської лікарні м. Києва трагічно померла Олена Вовк. Ми всі запам'ятаємо її як яскраву, енергійну і життєрадісною жінку", - написали її друзі в Instagram.

Що стало причиною смерті - поки невідомо. Також родичі поки не повідомили, коли ховатимуть епатажну модель.

Олена Вовк регулярно з'являлася на світських заходах, в клубах, а також знімалася в рекламах і кіно. Олена періодично влаштовувала фотосесії, які знаходили відгук у її аудиторії.

Жінка відверто одягалася і завжди наносила яскравий макіяж.

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