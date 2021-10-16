В Киеве умерла известная светская львица

Елена Вовк ушел из жизни сегодня, 16 октября.
Украинская модель и светская львица Елена Вовк умерла на 74-м году жизни. Женщина накануне попала в больницу, а потом ее перевели в реанимацию. 16 октября ее сердце остановилось.
"Сегодня ночью в реанимационном отделении 7-й городской больницы Киева трагически умерла Елена Вовк. Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостную женщину", — написали ее друзья в Instagram.
Что стало причиной смерти — пока неизвестно. Также родственники пока не сообщили, когда будут хоронить эпатажную модель.
Елена Вовк регулярно появлялась на светских мероприятиях, в клубах, а также снималась в рекламах и кино. Елена периодически устраивала фотосессии, которые находили отклики среди ее аудитории.
Женщина откровенно одевалась и всегда наносила яркий макияж.
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