Метро на Троещину: КГГА переутвердила проект строительства Подольского мостового перехода

Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

В Киеве перезатвердили проект строительства Подольского мостового перехода, который учитывает потребности растущего числа жителей левого берега. Согласно новому проекту, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина.

Также читайте В столице начали строить метро на Троещину: когда можно ожидать на подземку и что думают киевляне

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев рассказал, что еще предусматривает переутвержденный проект строительства Подольского мостового перехода.

"Благодаря изменениям в проект киевляне будут иметь более удобное сообщение мостом. Так, по сравнению с прошлым проектом теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина — на ул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост. Таким образом, в разговорах о том, будет или не будет съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка", — отметил Александр Густелев.

По словам заместителя председателя КГГА, второй важный аспект — дальнейшее строительство новых участков метротунелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

"Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются без выходных. Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны", — проинформировал Александр Густелев.

Он напомнил, что на Подольском мостовом переходе уже построен металлический мост через Гавань от ул. Набережно-Крещатицкая в Рыбацкого полуострова, построено съезд с ул. Набережно-Крещатицкая с соответствующими эстакадами на мост, смонтировано 68 вант. Мост через реку Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение с демонтажем временных опор надводной части, которые поддерживали мост на этапе строительства.

Также в составе строительства мостового перехода устроены в основных конструкциях и 3 станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

Строительство метро на Троещину продолжается: что об этом думают киевляне

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку