Под Киевом водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку: виновник ДТП пытался скрыться с места

Под Киевом водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку: виновник ДТП пытался скрыться с места

Чтобы задержать водителя, правоохранители ввели спецоперацию.

В Броварах под Киевом водитель легковушки сбил на пешеходном переходе ребенка. После чего мужчина пытался скрыться с места аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Как выяснилось, инцидент произошел вечером 14 октября. На пешеходном переходе 45-летний водитель автомобиля SEAT сбил 12-летнюю девочку. После чего виновник ДТП скрылся с места в неизвестном направлении.

Пострадавшую девочку с травмами разной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу. Чтобы задержать водителя, правоохранители ввели спецоперацию.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали в городе Борисполь автомобиль SEAT и водителя, причастного к ДТП. Виновником оказался житель Бориспольщины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП", — рассказали в пресс-службе полиции области.

Напомним, что в Кривом Роге виновницу смертельного ДТП отправили за решетку на восемь лет.

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