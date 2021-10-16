В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку: пострадал водитель

Злоумышленники скрылись с места происшествия.

В Днепровском районе Киева группа неизвестных обстреляла маршрутный автобус. В результате происшествия водитель автомобиля получил ранения.

Об этом сообщило столичное управление Нацполиции.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

Предварительно правоохранители выяснили, что злоумышленники несколько раз сделали выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись.

"В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался", — отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 4 статья 296 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Киеве у маршрутки № 509 прямо во время движения отпали двери. Водитель остановил автобус с пассажирами, чтобы люди могли выйти.

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