Больше всего подорожали двухкомнатные: сколько стоит аренда квартир в Киеве

Больше всего подорожали двухкомнатные: сколько стоит аренда квартир в Киеве

С начала года аренда жилья в столице выросла в среднем на 12%.

Аренда жилья в Киеве постоянно дорожает и с начала года, за январь-сентябрь, цены в среднем выросли на 12%. В частности, снять однокомнатную стоит 11,3 тыс. грн в месяц (плюс 8% с начала года), двухкомнатную — 14,67 тыс. грн (плюс 16%). Конечно, это средний диапазон и найти можно как дешевое жилье, так и дороже.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Средние цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве в 2021 году:

Минимальные — от 10,4 тыс. грн (392 доллара) в январе.

Максимальные — до 12 тыс. грн (453 доллара) в мае.

За год аренда однокомнатных квартир выросла на 20%. Если в мае 2020-го она стоила в столице 10,2 тыс. грн, то уже через год — 12 тыс. грн.

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Сейчас стоимость аренды однокомнатной квартиры выше даже за цены докризисного 2019 года. Исключения — январь, июль и сентябрь. Два года назад в эти месяцы снять квартиру было дороже, чем в 2021-м.

Цены на аренду двухкомнатных квартир начали активно расти в Киеве с июня. И эта тенденция продолжается до сих пор. За четыре месяца стоимость выросла на 8% — в среднем до 14,67 тыс. грн (552 доллара).

Отметим, что сегмент аренды чувствительный к любым социально-экономических и "пандемических" изменениям. Локдаун может привести к снижению цен на 30-40%.

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