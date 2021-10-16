Найбільше здорожчали двокімнатні: скільки коштує оренда квартир у Києві

Від початку року оренда житла у столиці зросла в середньому на 12%.

Оренда житла в Києві постійно дорожчає і від початку року, за січень-вересень, ціни в середньому зросли на 12%. Зокрема, винайняти однокімнатну коштує 11,3 тис. грн на місяць (плюс 8% від початку року), двокімнатну – 14,67 тис. грн (плюс 16%). Звісно, це середній діапазон і знайти можна як дешевше житло, так і дорожче.

Про це пише "Економічна правда".

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві в 2021 році:

Мінімальні – від 10,4 тис. грн (392 долари) у січні.

Максимальні – до 12 тис. грн (453 долари) в травні.

За рік оренда однокімнатних квартир зросла на 20%. Якщо в травні 2020-го вона коштувала в столиці 10,2 тис. грн, то вже за рік – 12 тис. грн.

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Нині вартість оренди однокімнатної квартири вища навіть за ціни докризового 2019 року. Винятки – січень, липень та вересень. Два роки тому в ці місяці винайняти квартиру було дорожче, ніж 2021-го.

Ціни на оренду двокімнатних квартир почали активно зростати в Києві від червня. І ця тенденція досі триває. За чотири місяці вартість зросла на 8% - в середньому до 14,67 тис. грн (552 долари).

Зазначимо, що сегмент оренди найчутливіший до будь-яких соціально-економічних та "пандемічних" змін. Локдаун може призвести до зниження цін на 30-40%.

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