Під Києвом водій на пішохідному переході збив 12-річну дівчинку: винуватець ДТП намагався втекти з місця

Під Києвом водій на пішохідному переході збив 12-річну дівчинку: винуватець ДТП намагався втекти з місця

Щоб затримати водія, правоохоронці ввели спецоперацію.

У Броварах під Києвом водій легковика збив на пішохідному переході дитину. Після того, що сталося, чоловік намагався втекти з місця аварії.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Як з'ясувалося, інцидент стався ввечері 14 жовтня. На пішохідному переході 45-річний водій автомобіля SEAT збив 12-річну дівчинку. Після чого винуватець ДТП зник з місця в невідомому напрямку.

Постраждалу дівчинку з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до міської лікарні. Щоб затримати водія, правоохоронці ввели спецоперацію.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали у місті Бориспіль автомобіль SEAT та водія, причетного до ДТП. Винуватцем виявився житель Бориспільщини. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди", — розповіли в пресслужбі поліції області.

Нагадаємо, що у Кривому Розі винуватицю смертельної ДТП відправили за ґрати на вісім років.

Новини України: моторошна ДТП у Дніпропетровській області - трьох людей затисло у зім'ятому авто

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання