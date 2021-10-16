У Києві невідомі обстріляли маршрутку: постраждав водій

Зловмисники зникли з місця події.
У Дніпровському районі Києва група невідомих обстріляла маршрутний автобус. У результаті події водій транспортного засобу отримав поранення.
Про це повідомило столичне управління Нацполіції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.
Попередньо правоохоронці з'ясували, що зловмисники кілька разів зробили постріли в бік маршрутного транспортного засобу та зникли.
"У результаті події водій автобуса, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився", – зазначили у поліції.
За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (частина 4 стаття 296 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до семи років ув'язнення.
Нагадаємо, у Києві у маршрутки №509 просто під час руху відпали двері. Водій зупинив автобус з пасажирами, щоб люди могли вийти.