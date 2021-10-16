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У Києві невідомі обстріляли маршрутку: постраждав водій

У Києві невідомі обстріляли маршрутку: постраждав водій

Цензор.нет

Зловмисники зникли з місця події.

У Дніпровському районі Києва група невідомих обстріляла маршрутний автобус. У результаті події водій транспортного засобу отримав поранення.

Про це повідомило столичне управління Нацполіції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі. 

Попередньо правоохоронці з'ясували, що зловмисники кілька разів зробили постріли в бік маршрутного транспортного засобу та зникли.

"У результаті події водій автобуса, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився", – зазначили у поліції.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (частина 4 стаття 296 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві у маршрутки №509 просто під час руху відпали двері. Водій зупинив автобус з пасажирами, щоб люди могли вийти.

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