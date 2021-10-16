Метро на Троєщину: КМДА перезатвердила проєкт будівництва Подільського мостового переходу

Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

У Києві перезатвердили проєкт будівництва Подільського мостового переходу, який враховує потреби постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега. Згідно з новим проєктом, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина.

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Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв розповів, що ще передбачає перезатверджений проєкт будівництва Подільського мостового переходу.

"Завдяки змінам у проєкті кияни матимуть більш зручне сполучення мостом. Так, порівняно з минулим проєктом тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина – на вул. Оноре де Бальзака та заїзду з цієї вулиці на міст. Таким чином, розмовам про те, буде чи не буде з’їзд на вул. Оноре де Бальзака, документально поставлена крапка", – зазначив Олександр Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, інший важливий аспект – подальше будівництво нових ділянок метротунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

"Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають без вихідних. Працюють бурові задля укріплення елементів штучних споруд, ведуться роботи із спорудження підпірних стін насипу, тунелів метрополітену. Влаштовуються інженерні комунікації, бар’єрне огородження, шумозахисні екрани", – поінформував Олександр Густєлєв.

Він нагадав, що на Подільському мостовому переході вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, побудовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. Міст через річку Дніпро вже встановили в проєктне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, які підтримували міст на етапі будівництва.

Також у складі будівництва мостового переходу влаштовані в основних конструкціях і 3 станції майбутньої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

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