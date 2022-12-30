Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві поки не планують повертатися до вимкнення світла за графіками: ще зарано

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
175
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві поки не планують повертатися до вимкнення світла за графіками: ще зарано

У столиці дють екстрені та аварійні відключення.

У Києві поки що зарано повертатися до планових відключень електроенергії. Наразі столиця живе в екстрених та аварійних режимах.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Незважаючи на те, що у дві хвилі атак попадань у критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри. тТак чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених чи аварійних відключень. Повертатися до планових - поки що зарано", - наголосив він.

За словами Шаманова, тепло- та водопостачання у місті працює у штатному режимі.

До слова, у Києві та Київській області 30 грудня знову діють екстрені (аварійні) відключення світла. Наразі графіки стабілізаційних відключень не застосовуються. Коли буде можливо повернутися до графіків відключення на Київщині, енергетики не прогнозують.

Читайте також:

Затримки потягів та вибухи в Києві!

Затримки потягів та вибухи в Києві!

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
175
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація