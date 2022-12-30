У Києві поки не планують повертатися до вимкнення світла за графіками: ще зарано

У Києві поки що зарано повертатися до планових відключень електроенергії. Наразі столиця живе в екстрених та аварійних режимах.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Незважаючи на те, що у дві хвилі атак попадань у критичну інфраструктуру не було, столиця є частиною великої української інфраструктри. тТак чи інакше ми підпорядковані правилам цієї енергосистеми. Тому продовжуємо жити в системі екстрених чи аварійних відключень. Повертатися до планових - поки що зарано", - наголосив він.

За словами Шаманова, тепло- та водопостачання у місті працює у штатному режимі.

До слова, у Києві та Київській області 30 грудня знову діють екстрені (аварійні) відключення світла. Наразі графіки стабілізаційних відключень не застосовуються. Коли буде можливо повернутися до графіків відключення на Київщині, енергетики не прогнозують.

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