Хотіла стрибнути з вікна п'ятого поверху: у Києві дивом врятували жінку (фото)

Під час сварки жінка раптово побігла до відчиненого вікна.

У Києві поліцейські дивом встигли врятувати жінку від самогубства. Місцева мешканка хотіла стрибнути з вікна п'ятого поверху. Правоохоронці зайшли до оселі, коли жінка вже перехилилася через підвіконня.

Про це повідомили в поліції Києва.

До поліцейських надійшло повідомлення на лінію "102" про домашнє насильство. Пенсіонерка розповіла про конфлікт з донькою на вулиці Ентузіастів. Для перевірки туди виїхала група з протидії домашньому насильству.

У квартирі виявили заявницю та її доньку, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння та в агресивному емоційному стані. Під час сварки з матір’ю донька раптово побігла до відчиненого вікна в кімнаті.

"Жінка встигла перехилитися через підвіконня на п’ятому поверсі, але ми з моїм колегою Антоном Колісніченком саме зайшли до оселі та затягнули її назад до квартири. У результаті місцеву мешканку, 1989 року народження медики госпіталізували до спеціалізованого закладу, а 56-річну заявницю ми доставили до кризової кімнати", - розповів поліцейський Олександр Бондарчук.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо притягнення кривдниці до адміністративної відповідальності. У подальшому родину перевірятимуть з метою недопущення повторних випадків домашнього насильства.

Нагадаємо, у Дніпрі 15-річна дівчинка, яка разом із родиною переїхала з тимчасово окупованого РФ Сєвєродонецька, намагалася вчинити самогубство. Дитина стрибнула з Центрального мосту.

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