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Кличко повідомив подробиці нічної російської атаки: сім "шахедів" йшли на Київ

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Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Кличко повідомив подробиці нічної російської атаки: сім "шахедів" йшли на Київ

Фото: Associated Press

Усі дрони, випущені Росією, збила українська ППО.

У ніч проти 30 грудня російська армія атакувала Київщину. За інформацією від сил протиповітряної оборони, сім ворожих дронів-камікадзе йшли на Київ.

Подробиці атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Два "шахеди" збили на підльоті до столиці, ще п'ять - над Києвом.

"Унаслідок падіння обломків - у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає", - зазначив Кличко.

Нагадаємо,  голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що вночі росіяни намагалися знищити обʼєкти критичної інфраструктури ударними дронами. Однак їм цього не вдалося, влучань на Київщині немає.

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Дата публікації
Перегляди
250
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