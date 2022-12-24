У Києві впав попит на оренду квартир: скільки коштує житло

Люди не охоче винаймають житло поруч з об'єктами інфраструктури.

Від середини осені у Києві зменшилася активність орендарів - попит просів на 30%. Люди побоюються тривалих блекаутів. Крім того, став низьким попит на квартири поблизу інфраструктурних об'єктів, але там і помешкання дешевші.

Про це "Фокусу" розповіла експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

"Якщо влітку, навіть на початку осені, ми бачили і повернення з-за кордону частини українців і внутрішню міграцію, переважно з деокупованих населених пунктів до столиці, то зараз ці процеси менш помітні. Люди не поспішають до столиці, бо дуже бояться потрапити в блекаут у великому місті. Найбільше лякає відсутність тепла, води та каналізації", - наглосила вона.

За її словами, з'явилася додаткові умови в нових договорах оренди. Вони стосуються можливості розірвання договору через форс-мажори, термін оренди від трьох місяців. Саме тому люди частіше винаймають багатоквартирне житло, ніж однокімнатні квартири.

"Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується і умов договорів, і орендної плати - знижки від довоєнної ціни приблизно на 10-12% ми вже бачимо. Флетшеринг і кооперація знову в моді", - каже фахівчиня.

Вікторія Берещак повідомила, що середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 7,5-9 тис. грн, двокімнатної - 9-11 тис. грн, трикімнатної - від 12 тис. грн.

Експертка пояснює, що тепер динаміка вартості оренди залежить від ситуації на фронті та ситуації з енергетикою.

Нагадаємо, саном на 23 грудня у Київській області після масованих обстрілів РФ критичної інфраструктури дефіцит електроенергії становить близько 50%. У Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік відключень 4/4. Найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах.

Читайте також:

Зміни цін на квартири в Києві: як змінився ринок оренди житла