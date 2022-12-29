Уламки ворожих ракет впали на приватний сектор у Києві: фото наслідків

У четвер, 29 грудня, окупанти випустили ракети по Києву, з якими успішно справляються сили ППО. Втім, уламки збитих ворожих об'єкті впали на приватний сектор у Дарницькому районі.

Фото наслідків показав заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"От такий має вигляд передноворічний терор Росії", - написав представник ОП.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

До слова, Тимошенко також підтвердив інформацію про те, що внаслідок ранкової атаки постраждало троє людей, серед них 14-річна дівчинка.

Атака на Київ 29 грудня

До слова, у Києві тривогу оголосили о 06:01. У Мережі повідомляли про вибухи. Згодом їх підтвердив мер Віталій Кличко. В КМВА заявили про роботу ППО.

Повітряна тривога тривала майже п'ять годин. Силам ППО вдалося збити 16 російських ракет. Уламки деяких упали у районах міста.

Уламкам пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство - в Голосіївскому, а також дитячий майданчик - в Печерському.

Крім того, внаслідок атаки росія потерпіло троє людей у Дарницькому районі. Зокрема, равми отримала 14-річна дівчина. Всіх госпіталізували.

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