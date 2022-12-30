В Киеве пока не планируют возвращаться к выключению света по графику: еще рано

В Киеве пока рано возвращаться к плановым отключениям электроэнергии. В настоящее время столица живет в экстренных и аварийных режимах.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"Несмотря на то, что в две волны атак попаданий в критическую инфраструктуру не было, столица является частью большой украинской инфракрасной структуры. Так или иначе мы подчинены правилам этой энергосистемы. Поэтому продолжаем жить в системе экстренных или аварийных отключений. Возвращаться к плановым — пока рано. ", — подчеркнул он.

По словам Шаманова, тепло- и водоснабжение в городе работает в штатном режиме.

К слову, в Киеве и Киевской области 30 декабря снова действуют экстренные (аварийные) отключения света. В настоящее время графики стабилизационных отключений не применяются. Когда можно будет вернуться к графикам отключения на Киевщине, энергетики не прогнозируют.

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