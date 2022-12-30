В Офісі президента показали наслідки нічної атаки ворожих дронів на Київ: фото

В Офісі президента України показали наслідки атаки іранський дронів на Київ, яку РФ здійснила у ніч проти 30 грудня.

Відповідні світлини опублікував заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Пошкоджено дев"ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи",- написав він.

Тимошенко додав, що інформації про постраждалих немає.

Чергова атака РФ

Нагадаємо, що у ніч проти 30 грудня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе. За інформацією від сил протиповітряної оборони, сім ворожих дронів-камікадзе йшли на Київ. Два збили на підльоті до столиці, ще п'ять - над Києвом, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також варто зазначити, що 29 грудня РФ здійснила вже десяту масовану ракетну атаку по Україні, під час якої окупанти застосували понад 69 ракет. Українським захисникам вдалося збити 54 ворожі ракети. На жаль, не обійшлося без влучань. Так ворог поцілив в енергетичні об'єкт в івано-Франківській області а також у підприємство ДТЕК.

Уламки від збитих російських ракет також зруйнували та пошкодили будинки та автівки у Києві та області, є постраждалі.

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