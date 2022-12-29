Зіпсував пам’ятку: намісник Києво-Печерської лаври увіковічнив себе на стінах Успенського собору

Колишній архидиякон Києво-Печерської лаври розповів, що це не єдина "ікона" із зображенням Павла Лебедя на церковній території.

На верхніх хорах Успенського Собору Києво-Печерської Лаври намісник Павло Лебідь розмістив ікону з власним зображенням. До "сонму святих" потрапили очільник УПЦ митрополит Онуфрій та покійний митрополит Володимир Сабодан.

Про це повідомляє "Великий Київ"

Зазначається, що на панагіях на митрах двох митрополитів є зображення лику Христа. Відтак, таке зображення не можна вважати світською картиною з портретами ще живих і не канонізованих церквою служителів, яка намальована в приміщенні храму – курс швидше брався на створення ікони трьох святих.

"Думаєте чому він так побивається? А ось погляньте на фрагмент розпису на верхніх хорах Успенського собора… Може там реалізовано його "альтер-его", – зазначив священик ПЦУ Андрій Пономаренко.

Якщо відкласти пошук визначення, чи є таке увіковічнення живих у храмі святотатством, варто нагадати, що побудований Успенський Собор був коштом князя Святослава ІІ Ярославича заходами Феодосія Печерського у 1078 році. Завдяки тому, що собор належить до комплексу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, у 2014 році литовці запросили можливості відновлення надгробного пам’ятника князю Костянтину Івановичу Острозькому, що знаходився в Успенському соборі. Святиня була декорована в XVII столітті у стилі українського бароко – мозаїкою та фресковим розписом. Вочевидь, дозволу у громади міста та українського народу Павло Лебідь на власні правки в декоруванні не просив.

Колишній Архидиякон Києво-Печерської лаври Олександр Бакай розповів, що це не єдина "ікона" з зображенням Павла Лебедя на церковній території.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти впливових представників УПЦ (МП). ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цих осіб. Зокрема, під санкції потрапив і намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь).

Недавно українців обурив інцидент, коли в одному з храмів УПЦ (МП) на території Лаври жінки виконували пісню, яка прославляла Росію. "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь". У Києво-Печерській лаврі відреагували на скандал і відсторонили священника.

Києво-Печерська Лавра оскандалилася прославлянням Росії

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