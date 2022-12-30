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Відключення світла у Києві та області 30 грудня - графік ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Відключення світла у Києві та області 30 грудня - графік ДТЕК

Фото: Getty Images

Енергетики не прогнозують, коли почнуть діяти відключення за графіками.

У Києві та Київській області у четвер, 30 грудня, діють екстрені (аварійні) відключення світла. Наразі графіки стабілізаційних відключень не застосовуються.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - заначили в компанії.

Коли буде можливо повернутися до графіків відключення на Київщині енергетики не прогнозують. Триває ліквідація наслідків російських атак.

Нагадаємо, вночі 30 грудня російська армія атакувала Київ безпілотниками. Критична інфраструктура столиці не постраждала. Один з баражуючих боєприпасів влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі, вона частково зруйнована.

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Перегляди
334
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