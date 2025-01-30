У Києві погіршився стан повітря: що сталося

Рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.
У Києві погіршився стан повітря.
Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
"Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", – йдеться у повідомленні.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 89 (високий рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 100 (дуже високий рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 66 (середній рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 59 (середній рівень забрудненості).
Нагадаємо, до України йде похолодання: січневе тепло зміниться на мороз.
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