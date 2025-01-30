В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что произошло

Рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить продолжительное пребывание на улице.

В Киеве ухудшилось состояние воздуха.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", — говорится в сообщении.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Правый берег

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Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха* – 89 (высокий уровень загрязненности).

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 39 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 41 (низкий уровень загрязненности).

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 100 (очень высокий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 41 (низкий уровень загрязненности).

Левый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 66 (средний уровень загрязненности).

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 59 (средний уровень загрязненности).

Напомним, в Украину идет похолодание: январское тепло сменится морозом.

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