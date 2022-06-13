У Києві подовжили тролейбусний маршрут №31

У столиці продовжують відновлювати маршрути пасажирського транспорту.

Маршрут столичних тролейбусів №31 подовжено до станції метро "Лук’янівська".

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Відтепер тролейбуси маршруту курсуватимуть від вул. Милославської до ст. м. "Лук’янівська".

Загалом на сьогодні КП "Київпастранс" здійснює перевезення:

на 65 автобусних маршрутах загальною кількістю 145 автобусів;

на 18 трамвайних маршрутах загальною кількістю 88 трамваїв;

на 29 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 108 тролейбусів.

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 95 маршрутах загальною кількістю понад 570 автобусів.

Через мостові переходи на сьогодні відбувається рух 18 автобусних та 3 тролейбусних маршрутів.

Нагадаємо, у Польщі трамвай збив 11-річну дівчинку з України.

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