У Києві запустили ще два тролейбусні та один трамвайний маршрути

У Києві запустили ще два тролейбусні та один трамвайний маршрути

У Києві відновили роботу ще два тролейбусні та один трамвайний маршрути.

Йдеться про тролейбуси № 30, № 29Д та трамвай № 35.

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

Так, тролейбусний маршрут № 30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський гай з інтервалом руху 25 хвилин. Тролейбусний маршрут № 29Д – від Дарницької площі до Залізничної станції "Зеніт" з інтервалом руху 25 хвилин.

Трамвайний маршрут № 35 – від вулиці Сержа Лифаря до станції метро "Лісова" з інтервалом руху 25 хвилин.

Зазначається, що наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00. Перелік актуальних маршрутів наземного транспорту тут – https://bit.ly/3xB5UPD.

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Раніше у КМДА заявили, що у столиці відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів. Для прокату доступні такі сервіси: Bolt, Bike NOW та veliki.ua.

Нагадаємо, що через російську агресію у Києві припинив працювати громадський транспорт, зокрема і метрополітен. Однак пізніше рух громадського транспорту було частково відновлено. Наразі проїзд у столиці безкоштовний.

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