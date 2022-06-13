У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: є загиблий та постраждалі

У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: є загиблий та постраждалі

Серед ночі спалахнула квартира на 4-му поверсі, там загинув чоловік. Меблі та його особисті речі згоріли повністю.

У Святошинському районі Києва на вулиці Академіка Єфремова спалахнула пожежа на четвертому поверсі 12-ти поверхового будинку. У результаті загинув 32-річний чоловік, мама з 9-річною дитиною отруїлися димом.

Про це 13 червня повідомили в Головному управлінні ДСНС у Києві.

Рятувальники вивели на свіже повітря загалом 9 мешканців будинку. Постраждалих госпіталізували.

Пожежу на площі 80 кв.м було локалізовано о 02:42, та вже о 02:58 ліквідовано.

Кімната, особисті речі, меблі, техніка та інші матеріальні цінності в квартирі загиблого згоріли повністю, було закопчено стіни та стелю загального коридору.

Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

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