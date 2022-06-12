На в’їзді до Києва затримали прихильника армії окупантів (фото)

У багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки сухпайків РФ.

На в’їзді до Києва правоохоронці затримали мешканця Горлівки Донецької області.

Про це повідомляє ДПСУ.

"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої ДНР, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині затримали дівчину, яка передавала окупантам координати розташувань ЗСУ.

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