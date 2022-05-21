У Києві підвищили вартість проїзду в приватних маршрутках: з чим це пов’язано і що кажуть самі кияни

У Києві підвищили вартість проїзду в приватних маршрутках: з чим це пов’язано і що кажуть самі кияни

Вартість проїзду у приватних маршрутках відтепер становитиме 15 гривень.

Натомість ціна за проїзд у комунальному транспорті — автобусах, тролейбусах, трамваях і підземці — поки залишиться незмінною на рівні 8 гривень. Це, зокрема, пов’язано з тим, що більшість такого транспорту є електрифікованою.

Про це йдеться в "Сніданку з 1+1".

Примітно, що табличок про вартість проїзду поки немає, тому для українців зміна вартості стала несподіванкою.

Слід зазначити, що підвищення вартості проїзду стосується лише приватних маршруток. У комунальному транспорті (автобусах, тролейбусах, трамваях і підземці) вартість проїзду поки залишиться 8 гривень.

"Українці, звісно, сильно вражені. Причини загалом зрозумілі. Ми бачимо вартість на дизпаливо на заправках, на те, в якому воно дефіциті, адже коштує зараз дизпаливо близько 58 гривень за літр на різних заправках. Тому на це відреагували і приватні перевізники", — каже ведучий.

Зазначається, що комунальний транспорт встиг зарезервувати велику кількість дизельного пального. Крім того, багато такого транспорту електрофіковано: тролейбуси, трамваї і підземка, тому вони можуть дзволити собі залишити вартість проїзду на рівні 8 гривень. Своєю чергою, заступник міського голови Микола Поворознюк сказав, що тривалий час питання підняття вартості в комунальному транспорті розглядатися не буде.

"Зараз ми бачимо, що змагання приватного і комунального транспорту вийшло на новий рівень, коли комунальний транспорт має значну перевагу у вартості проїзду: 8 гривень замість 15. І от зараз побачимо, наскільки це вплине на перерозподіл маршрутів і якість перевезення у Києві. Можливо, завдяки цьому комунальний транспорт серед киян стане популярнішим за приватний і буде розвиватися далі", - йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, через тимчасову відсутність пального на АЗС у зв’язку з ракетним ударом по Кременчуцькому нафтопереробному заводі та зростання цін на пальне, у Черкасах також зросте вартість проїзду в маршрутках.

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