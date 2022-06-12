Міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів відвідала Ірпінь та Бучу (відео)

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, вчинених армією РФ в Україні, відвідала Київську область.

У Київській області відбулась робоча зустріч із міжнародними експертами та ірпінською владою щодо механізмів документування воєнних злочинів росіян та фактів порушення РФ прав людини.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Київській області знайшли тіла більше, ніж 1300 цивільних жителів, яких вбили окупанти.

"Ця цифра збільшується у процесі розчищення територій від завалів зруйнованих будинків. Щоразу відкриваються нові факти численних звірств росіян. Вдячні міжнародній спільноті за їхню роботу, адже притягнення росії до відповідальності за вчинене в Україні – наш спільний обов’язок", - зазначив він.

Нагадаємо, на Київщині продовжують виявляти жертв окупантів, знайшли ще одного розстріляного мешканця (фото).

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