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Справжнє диво: з-під завалів будинку у Горенці дістали живого кота (фото)

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Справжнє диво: з-під завалів будинку у Горенці дістали живого кота (фото)

Фото: ЗооПатруль

Рятувальникам вдалося дістати кота з-під завалів зруйнованого будинку.

У село Горенка Київської області рятувальники дістали з-під завалів 5-річного кота породи метис мейн-кун. 

Про це повідомляє ЗооПатруль у Facebook. 

За словами зоозахисників, кіт довгий час мешкав у підвалі зруйнованого будинку. 

"Як він зміг прохарчуватися весь цей час, залишається загадкою. Біггі здоровий, кастрований хлопчик п’яти років. Для майбутнього господаря, який знайде спільну мову з цим красенем, котик стане справжнім відданим другом", - йдеться у дописі.

Фото: ЗооПатруль / ©
Фото: ЗооПатруль

Нагадаємо, волонтери розповіли, як рятували з Краматорська понад 80 собак.

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