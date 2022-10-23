У Києві почалися стабілізаційні відключення світла - КМДА

У Києві 23 жовтня після атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури почалися стабілізаційні відключення світла.

Про це інформує КМДА з посиланням на пресслужбу ДТЕК "Київський електромережі".

"Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", – йдеться в повідомленні ДТЕК "Київський електромережі".

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Графік відключень можна подивитись за цим посиланням.

Киян закликають помірно споживати елекроенергію: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку від 06:00 до 11:00 та ввечері від 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в регіоні виник дефіцит потужностей електроенергії через ракетні обстріли Росії по критичній інфраструктурі, тому ухвалено рішення запровадити графіки обмеження електропостачання.

Масштабна атака об'єктів енергетики України

Зранку 22 жовтня Росія вчергове випустила по Україні ракети. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Двічі за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок.

У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

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