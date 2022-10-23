В Киеве начались стабилизационные отключения света — КГГА

Киевлян призывают умеренно потреблять электроэнергию.
В Киеве 23 октября после атак РФ на объекты критической инфраструктуры начались стабилизационные отключения света.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на прессслужбу ДТЭК "Киевский электросети".
"Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", — говорится в сообщении ДТЭК "Киевский электросети".
График отключений можно посмотреть по этой ссылке.
Киевлян призывают умеренно потреблять электроэнергию: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.
Напомним, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в регионе возник дефицит мощностей электроэнергии из-за ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, поэтому принято решение ввести графики ограничения электроснабжения.
Масштабная атака объектов энергетики Украины
Утром 22 октября Россия в очередной раз выпустила по Украине ракеты. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.
В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.
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