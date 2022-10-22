У Києві суд обрав запобіжний захід учасникам дорожнього конфлікту, які застрелили військового: подробиці вбивства (фото)

Один із учасників дорожнього конфлікту є спортсменом клубу, що належав Іллі Киві.

У Києві суд обрав запобіжний захід учасникам дорожнього конфлікту, внаслідок якого був вбитий військовослужбовець Олексій Щербина.

Один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві та двоє його спільників - за хуліганські дії, перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожній конфлікт зі стріляниною на проспекті Глушкова. Тоді за вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

На місці події з’ясувалось, що між водієм Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів Lexus за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Зловмисникам повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Що відомо про затриманих злочинців

Водночас паблік "Київ Оперативний" встановив особи підозрюваних:

Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982 р.н.)

Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998 р.н.)

Вільцанюк В'ячеслав Володимирович (04.06.1996 р.н.).

Фото: Київ оперативний у Telegram

До слова, Вільцанюк уже притягувався до відповідальності за телефонне шахрайство. Із клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО "Київський спортивний клуб бойових мистецтв" та ТОВ "СК "Спарта-Панкратіон".

У червні 2020 року спортсмена перевели на цілодобовий домашній арешт.

Той клуб, який його брав на поруки, за даними "Києва Оперативного", належав Іллі Киві.

Що відомо про загиблого військового

Про загиблого військового відомо, що це Олексій Щербина 1988 року народження.

Олексій був добровольцем ДФТГ "Свобода" і готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода" в армії.

Фото: Вартові.Еспресо

У нього залишилася дружина та маленька дитина.

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