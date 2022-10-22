У Києві розпочався опалювальний сезон – КМДА

У столиці розпочали опалювальний сезон з огляду на погодні умови та необхідність економити електроенергію.

У Києві розпочали опалювальний сезон внаслідок похолодання та необхідності зменшити навантаження на систему електропостачання.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Погода буде не дуже холодна, люди обігріваються електроприладами – і це перевантажує систему, у якій катастрофічно не вистачає електроенергії. Ми запустимо нашу централізовану систему опалення. У разі можливих проблем електрообігрівачі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу загальну енергосистему", – розповів він.

За його словами, при підготовці до опалювального сезону місто робило акцент на тому, щоб будинкові мережі могли витримати навантаження. Їх перевіряли, робили ремонт електрощитових, підстанцій, розподільних коробок.

Він також закликав мешканців столиці мінімізувати використання електроприладів через дефіцит електроенергії.

Опалювальний сезон в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що готовність України до опалювального сезону складає 88%, попри те, що Росія протягом останніх тижнів майже щоденно атакує ракетами об'єкти критичної інфраструктури.

Денис Шмигаль також наголосив, що українці повинні підготуватися до важкої зими, придбати собі низку необхідних речей.

В Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення. Українці можуть придбати дрова у державному інтернет-магазині – на одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон у більшості областей України розпочнеться на початку листопада.

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