Кияни можуть залишитися без світла і тепла: у КМДА оцінили ризики

Через постійні обстріли росіян у Києві можуть виникати проблеми зі світлом і теплом в тих районах, де будуть пошкодження.

У КМДА допускають ситуацію, що росіяни залишать киян без світла і тепла через постійні атаки по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю ЕП.

Він наголосив, що ймовірні відключення не будуть пов’язані з дефіцитом газу чи технологічними питаннями. Єдина причина — це те, що країна-терорист руйнує наші енергетичні об’єкти.

"Я не прогнозист, але відповідаю саме за цей напрямок. Ми плануємо свою діяльність з урахуванням того, що такі випадки будуть. Ми до цього готуємося", – зазначив Пантелеєв.

Через територіальну диверсифікацію опалювальної мережі в Києві проблеми виникатимуть в тих районах, де будуть пошкодження. За словами Пантелеєва, система достатньо велика й інертна — це понад 3 тисячі кілометрів трубопроводу і велика кількість джерел.

Нагадаємо, українським захисникам 22 жовтня вдалося збити кілька ракет, що летіли в бік столиці. За словами радника ОП Олексія Арестовича, є влучання уламків. При цьому про постраждалих інформації немає. Тим часом у столиці від 8:38 ранку почалися стабілізаційні відключення світла.

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