"Прострелили ногу та груди": на Київщині виявили тіло чоловіка, якого вбили окупанти

У лісі на Київщині, поряд із селищем Клавдієво-Тарасове, поліція виявила тіло чоловіка, якого вбили окупанти.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За свідченнями родичів, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом провідати сестру і не повернувся. Шлях загиблого пролягав саме через позиції росіян. Дружина впізнала одяг, який був на чоловікові в день зникнення.

"Поліцейські Київщини встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця і ноги. В одязі загиблого знайшли документи на ім’я 48-річного жителя села Діброва: чоловік від кінця березня перебував у розшуку як безвісти зниклий", - йдеться у повідомленні.

Воєнні злочини та звірства окупантів в Україні

Правоохоронці продовжують виявляти тіла людей, яких вбили російські загарбники у населених пунктах, які були під тимчасовою окупацією.

Так, 21 жовтня, у Київській області поблизу Михайлівки-Рубежівки виявили тіло ще одного загиблого під час російської окупації. Правоохоронці наразі встановлюють особу чоловіка.

У деокупованих населених пунктах Донецької області правоохоронці виявили тіла ще 9 цивільних людей.

Начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко розповів, що правоохоронці встановили 22 місця тортур на деокупованих територіях області.

У звільненому від окупантів Лимані на Донеччині було ексгумовано тіла 35 військових та 152 цивільних, роботи досі тривають.

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