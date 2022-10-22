В Киеве начался отопительный сезон – КГГА

В Киеве начали отопительный сезон в результате похолодания и необходимости снизить нагрузку на систему электроснабжения.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Погода будет не очень холодная, люди обогреваются электроприборами – и это перегружает систему, в которой катастрофически не хватает электроэнергии. Мы запустим нашу централизованную систему отопления. В случае возможных проблем электрообогреватели не являются спасением, потому что они быстро выводят из строя общую энергосистему", – рассказал он.

По его словам, при подготовке к отопительному сезону город делал упор на том, чтобы домовые сети могли выдержать нагрузку. Их проверяли, производили ремонт электрощитовых, подстанций, распределительных коробок.

Он также призвал жителей столицы минимизировать использование электроприборов из-за дефицита электроэнергии.

Отопительный сезон в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 88%, несмотря на то, что Россия в последние недели почти ежедневно атакует ракетами объекты критической инфраструктуры.

Денис Шмыгаль также подчеркнул, что украинцы должны подготовиться к тяжелой зиме, приобрести ряд необходимых вещей.

В Украине заработал государственный интернет магазин по продаже дров для населения. Украинцы могут приобрести дрова в государственном интернет-магазине – на одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в большинстве областей Украины начнется в начале ноября.

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