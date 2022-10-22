Киевляне могут остаться без света и тепла: в КГГА оценили риски

Из-за постоянных обстрелов россиян в Киеве могут возникать проблемы со светом и теплом в тех районах, где будут повреждения.

В КГГА допускают ситуацию, что россияне оставят киевлян без света и тепла из-за постоянных атак по объектам критической инфраструктуры.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП.

Он отметил, что вероятные отключения не будут связаны с дефицитом газа или технологическими вопросами. Единственная причина – это то, что страна-террорист разрушает наши энергетические объекты.

"Я не прогнозист, но отвечаю именно за это направление. Мы планируем свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. Мы к этому готовимся", – отметил Пантелеев.

Из-за территориальной диверсификации отопительной сети в Киеве проблемы будут возникать в тех районах, где будут повреждения. По словам Пантелеева, система достаточно обширна и инертна — это более 3 тысяч километров трубопровода и большое количество источников.

Напомним, украинским защитникам 22 октября удалось сбить несколько ракет, летевших в сторону столицы. По словам советника ОП Алексея Арестовича, есть попадание обломков. При этом о пострадавших информации нет. Тем временем в столице с 8:38 утра начались стабилизационные отключения света.

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