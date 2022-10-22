"Прострелили ногу и грудь": в Киевской области обнаружили тело мужчины, которого убили оккупанты

В лесу на Киевщине, рядом с поселком Клавдиево-Тарасово, полиция обнаружила тело мужчины, убитого оккупантами.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По свидетельству родственников, во время оккупации местный житель уехал на велосипеде навестить сестру и не вернулся. Путь погибшего проходил именно через позиции россиян. Жена узнала одежду, которая была на мужчине в день исчезновения.

"Полицейские Киевщины установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в область сердца и ноги. В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести", — говорится в сообщении.

Военные преступления и зверства оккупантов в Украине

Правоохранители продолжают обнаруживать тела людей, убитых российскими захватчиками в населенных пунктах, находившихся под временной оккупацией.

Так, 21 октября в Киевской области близ Михайловки-Рубежовки обнаружили тело еще одного погибшего во время российской оккупации. Правоохранители устанавливают личность мужчины.

В деоккупированных населенных пунктах Донецкой области правоохранители обнаружили тела еще 9 гражданских людей.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что правоохранители установили 22 места пыток на деоккупированных территориях области.

В освобожденном от оккупантов Лимане в Донецкой области были эксгумированы тела 35 военных и 152 гражданских, работы до сих пор продолжаются.

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