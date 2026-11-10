В Киеве изменили правила проезда тремя мостами: как теперь добраться с одного берега на другой

Мосты Киева

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С 9 ноября 2026 года в Киеве предусмотрено введение резервных схем транспортного сообщения через мост Патона, Северный и Южный мосты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. Информацию также обнародовали на официальном сайте МВД. По данным ведомства, решение было принято из-за дополнительных вызовов безопасности. Новые схемы должны разгрузить переправы и оптимизировать транспортные потоки между берегами столицы.

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Мост Патона: когда будет изменяться направление движения

На мосту Патона запланирована организация реверсивного движения. Это означает, что в часы наибольшей нагрузки три из пяти полос будут работать в направлении, где ожидается более интенсивный транспортный поток.

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Согласно обнародованной схеме:

С 07:00 до 10:00 три полосы из пяти предусмотрены для движения в направлении правого берега.

С 16:00 до 20:00 три полосы должны работать в направлении левого берега.

Такое распределение призвано облегчить утренние и вечерние поездки между берегами Днепра.

В то же время в сообщении КГГА от 8 ноября отмечалось, что о фактическом внедрении реверсивного движения и особенностях его организации городские власти сообщат дополнительно.

Поэтому водителям не следует ориентироваться только на указанные часы. Перед выездом необходимо проверять актуальные сообщения и соблюдать дорожные знаки и указания регуляторов.

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Северный мост: кому разрешен проезд

На Северном мосту после российской атаки действовали временные ограничения.

Как сообщила Киевская городская государственная администрация, 8 ноября специалисты обследовали конструкции переправы, после чего движение частично возобновили.

По объявленной схеме:

С левого берега на правый движение одной полосой исключительно для пассажирского транспорта.

С правого берега на левый движение двумя полосами для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

КГГА также сообщила о возобновлении движения автобусов №21, 29тр, 30тр, 31тр, 47тр, 73, 101 и 114.

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Для грузового транспорта был предусмотрен другой маршрут. На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовики через Подольский мостовой переход.

Таким образом, водителям легковых автомобилей важно учитывать направление движения, а водителям грузовиков заранее планировать объезд.

Южный мост: что изменится для грузовиков

На Южном мосту новые правила, прежде всего, касаются грузового транспорта.

Грузовики, двигающиеся с левого берега на правый, по объявленной схеме будут направляться через Дарницкий мост.

В то же время в МВД отметили, что для легковых автомобилей и общественного транспорта дополнительных ограничений в рамках этой резервной схемы не вводится.

Следовательно, изменения на Южном мосту, прежде всего, нужно учитывать водителям грузового транспорта. Однако это не исключает других временных ограничений, которые могут действовать из-за ситуации безопасности.

Почему в Киеве пересмотрели схемы движения

Изменения в организации транспортного сообщения связаны с последствиями российских атак и необходимостью обеспечить проезд между берегами Днепра.

В частности, в ночь на 7 ноября в результате российского удара был поврежден Северный мост. Повреждения получили дорожное покрытие, контактная троллейбусная сеть и линия электропередачи. Из-за этого движение по переправе временно перекрывали, а общественный транспорт перенаправляли по другим маршрутам.

После технического обследования Северного моста проезд частично был восстановлен, но с ограничениями для отдельных категорий транспорта.

Резервные схемы должны помочь перераспределить автомобильные потоки и снизить нагрузку на доступные переправы.

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