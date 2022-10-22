В Киевской области обнаружили обломки сбитой ракеты с зарядом в 400 килограммов (фото)

В одном из районов Киевской области обнаружили обломки российской ракеты с боевым зарядом, сбитой Воздушными силами.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Обломки крылатой ракеты оккупантов только обнаружили наши полицейские в одном из районов Киевской области. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Ракету сбили над лесной зоной и полем. Боевой заряд составляет 400 кг", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области с утра, 22 октября, работала ПВО.

Впоследствии стало известно, что вражеская ракета была сбита над одним из районов Киевской области.

Как сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович, все пять летевших на Киев ракет были сбиты.

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