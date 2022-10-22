В Киеве начались стабилизационные отключения света

В столице стали отключать потребителей от электроэнергии.

В Киеве в субботу, 22 октября, с 8:38 утра начались стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

"По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве с 8:38 начались стабилизационные отключения света", — говорится в сообщении в Facebook.

Работает обновленный упрощенный график адресов по ссылке.

Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени.

"Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время. Следите за обновлениями", — говорится в сообщении.

Напомним, утром в субботу, 22 октября, воздушная тревога была объявлена на территории почти половины страны.

Позже в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО.

Советник Офиса президента Алексей Арестович распровел, что Россия атаковала Киев пятью ракетами, все они были сбиты.

Повреждение критической инфраструктуры в результате атак России

Также известно, что россияне 22 октября атаковали Луцк и Ровенскую область.

В Луцке есть попадание в объект энергетики.

Ровенская область также пострадала в результате атаки.

В Черкасской области ОВА подтвердила попадание ракеты по энергообъекту и призвали к "жесткой" экономии.

22 октября в Хмельницком также прогремели взрывы. "Прилет" официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии.

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