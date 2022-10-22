У Києві почалися стабілізаційні відключення світла

У столиці почали відключати споживачів від електроенергії.

У Києві у суботу, 22 жовтня, від 8:38 ранку почалися стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

"За розпорядженням НЕК Укренерго, у Києві від 8:38 почалися стабілізаційні відключення світла", - йдеться у повідомленні в Facebook.

Працює оновлений спрощений графік адрес за посиланням.

Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в зазначений проміжок часу.

"Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Стежте за оновленнями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку у суботу, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території майже половини країни.

Згодом у Київській ОВА повідомили, що в області працює ППО.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розпровів, що Росія атакувала Київ п'ятьма ракетами, всі вони були збиті.

Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак Росії

Наразі також відомо, що росіяни 22 жовтян атакували Луцьк та Рівненську область.

У Луцьку є влучання в об‘єкт енергетики.

Рівненська область також постраждала внаслідок атаки.

На Черкащині ОВА підтвердила влучання ракети по енергооб'єкту і закликали до "жорсткої" економії.

22 жовтня у Хмельницькому також прогриміли вибухи. "Приліт" офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії.

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