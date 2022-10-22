Вирву від ракети у парку Шевченка в центрі Києва засипали піском: що там буде (фото, відео)

Київський парк імені Тараса Шевченка зазнав збитків на 2,25 млн грн внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали по центру столиці 10 жовтня. Були знищені дерева, газон і дитячий майданчик.

У Києві на дитячому майданчику в парку імені Тараса Шевченка засипали вирву, яка утворилася внаслідок ракетного удару.

Відповідне відео опублікував мер Віталій Кличко у Telegram.

Київський парк імені Тараса Шевченка зазнав збитків на 2,25 мільйона гривень внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали по центру столиці 10 жовтня. Були знищені дерева, газон і дитячий майданчик.

Зокрема, внаслідок бомбардувань було знищено шість дерев, ще п’ять каштанів пошкоджено, знищено газон площею понад 106 квадратних метрів.

Комунальні служби Києва 21 жовтня відремонтували територію поблизу майданчика та впорядкували газони.

Саму ж вирву засипали піском. Тут і надалі буде дитячий майданчик.

Наразі перевіряється імовірність забруднення ґрунту – експерти вже взяли пробу.

Нагадаємо, у Києві по вулиці Протасів Яр висадили алею із 37 дерев на згадку про київського активіста, захисника України Романа Ратушного.

Ракетні удари по Києву, проблеми зі світлом, опалювальний сезон і небезпечні місця - Петро Пантелеєв

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