У Києві зникла 17-річна дівчина: фото, прикмети

На початку жовтня неповнолітня пішла зі спеціалізованого медзакладу на Подолі, дотепер її місцеперебування невідоме.

У Києві зникла 17-річна дівчина.

Київські поліцейські оприлюднили фото та прикмети зниклої Ліберті Боднар.

У поліції розповіли, що на початку жовтня неповнолітня пішла зі спеціалізованого медичного закладу на Подолі та дотеперішнього часу її місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про безвісти зниклу Боднар Ліберті Анатоліївну, 2004 року народження. Дівчина перебувала на лікуванні у спеціалізованій медичній установи на території Подільського району та без дозволу лікарів покинула заклад. За фактом події слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою кваліфікацією "безвісно відсутня", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Прикмети зниклої: зріст 165 см, худорлявої статури, довге русяве волосся.

Була одягнена у чорні спортивні штани з білим написом на лівій нозі, у чорну спортивну кофту, чорну спортивну куртку з рожевою підкладкою.

Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування дівчини або будь-якою іншою інформацією, що сприятиме її пошукам, повідомити до поліції за номерами: (098) 662 50 02, (063) 431 73 74 або 102.

Нагадаємо, це вже не перше зникнення дівчини, минулого разу Ліберті Боднар розшукували понад півтори роки.

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