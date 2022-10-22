Над Київщиною збили ворожу ракету – Нєбитов

Над одним із районів Київської області збили російську ракету.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.



За його інформацією, потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву.

"Дякуємо Силам протиповітряної оборони за відмінну роботу! Прошу усіх під час повітряної тривоги залишатись в укриттях!", – зазначив він.

Повітряна тривога в Україні 22 жовтня

Зранку суботи, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території майже половини країни.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що зранку 22 жовтня під час повітряної тривоги в області працює ППО.

Голова області наголосив на тому, аби люди не фотографували і не фільмували на відео роботу протиповітряної оборони, ворожих об’єктів та їхнього падіння.

Наразі також відомо, що росіяни зранку атакували Луцьк та Рівненську область.

Так, у Луцьку є влучання в об‘єкт енергетики.

Рівненська область також постраждала внаслідок ракетної атаки.

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