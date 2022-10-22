Одразу п'ять ракет, які летіли на Київ, були збиті - Арестович

Та в Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Одеській та Київській області були "прильоти".

Усі п'ять ракет, що летіли на Київ у першому залпі, збиті.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці в соціальній мережі.

Він також зазначив, що Рівне, Луцьк, Хмельницький, Одеська та Київська області були прильоти.

"Перебої зі зв'язком та світлом у районах влучень", - написав він.

Також Арестович додав, що "ми платимо ціну волі. А компенсує нам її РФ".

Нагадаємо, що мер міст попереджають, що після перебоїв зі світлом почнуться можливі перебої із водою, тож радять зробити запаси.

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