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На Київщині виявили уламки збитої ракети із зарядом у 400 кілограмів (фото)

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На Київщині виявили уламки збитої ракети із зарядом у 400 кілограмів (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

У Київській області виявили уламки збитої російської ракети.

В одному з районів Київщини виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом, яку збили Повітряні сили.

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

"Уламки крилатої ракети окупантів щойно виявили наші поліцейські в одному із районів Київської області. Потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем. Бойовий заряд становить 400 кг", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Київській області від ранку, 22 жовтня, працювала ППО. 

Згодом стало відомо, що ворожу ракету збили над одним із районів Київської області.

Як повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович, всі п'ять ракет, які летіли на Київ, були збиті.

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